Serie A komt met officieel statement over voortzetting competitie, Juventus reageert: "Wij hoeven scudetto niet"

De Belgische competitie is behoudens een mirakel definitief voorbij. Ook in Italië is er een officiële mededeling gekomen. Vooral Juventus zorgt voor de verrassing.

De kans is héél klein dat er in Italië nog zal gevoetbald worden. "De volksgezondheid is op dit moment het belangrijkste", klinkt het bij de Serie A. "Enkel als het kan zullen we nog voetballen."

"In dat geval hopen we eind mei opnieuw te voetballen", klinkt het bij de Italiaanse eersteklassers. "Al is het vooral belangrijk om het volgende seizoen niet in gevaar te brengen."

Geen titel?

Tussen de lijnen door is het duidelijk dat er wellicht geen voetbal meer zal zijn in de Laars. "In dat geval willen we de titel liever niet krijgen", klinkt het bij competitieleider Juventus.