Trainer NAC Breda heeft het gehad met voetbalwereld: "Het gaat alleen maar om geld, bijna iedereen denkt eerst aan zichzelf"

Nac-trainer Peter Hyballa weet als geen ander voetbal in perspectief te plaatsen dezer dagen. Daarnaast geeft hij zijn ongezouten mening over de harde, valse voetbalwereld. "Voetbal gaat alleen nog maar om geld en om niks anders."

In het Nederlandse AD geeft Peter Hyballa zijn ongezouten mening over de voetbalwereld. "Bij elk journaal zeggen ze dat het ergste nog moet komen en wij praten over voetbal. Dat voelt niet goed. De voetballerij is mijn wereld, en daarin draait het ordinair om geld, geld, geld. Bijna iedereen in het voetbal denkt eerst aan zichzelf."

"Ik ben net zo hypocriet. Ik heb een jaar met verstandelijke gehandicapten gewerkt. Veel waardevoller, maar ook erg zwaar. Ik verdiende amper 2000 euro bruto per maand. Bleef ik pedagoog of werd ik trainer? Zie je, zo gaat het weer over geld."

"Wat voetballers verdienen, slaat nergens op. Een gemiddelde speler in de Eredivisie verdient meer dan de minister-president die het land bestuurt in tijden van crisis. Dat doet de markt, ik weet het wel. Die absurd hoge televisiegelden maken veel kapot", aldus Hyballa.