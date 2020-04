Lukebakio wordt maandag opnieuw op training verwacht

In de Bundesliga willen ze snel mogelijk opnieuw voetballen en legt zich niet neer bij sommige maatregelen. Sommige clubs beginnen zelfs opnieuw te trainen, rekening houdend met de regels van social distancing.

Ook Dodi Lukebakio wordt opnieuw op training verwacht deze maandag. Bij Hertha Berlijn worden de trainingen hervat in groepjes van 8 vertelt hij aan de RTBF. "We gaan rustig beginnen en dan bekijken heo de situatie zich evolueert. Maar voorlopig zeggen ze nog altijd dat het kampioenschap opnieuw zal beginnen op 2 mei", aldus de ex-speler van Charleroi.

"Ik zal mijn best doen om erop te letten en om afstand te houden, maar ik ben echt gemotiveerd en zal alles geven. Het was niet makkelijk om zo lang opgesloten thuis te zitten", geeft hij toe. "Ik heb het trainingsprogramma van de ploeg gevolgd en voel me goed. Maar geef me maar snel een bal!"