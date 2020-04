Messoudi wil nu trainer worden: "Ik kreeg al een mooi aanbod, maar ging er niet op in"

Mo Messoudi heeft een punt gezet achter zijn spelerscarrière. Het sloot af bij Lyra-Lierse en gaat zich nu toeleggen op andere dingen. Trainer worden bijvoorbeeld...

Messoudie is al een tijdje bezig om zijn diploma te halen. “Ik probeer mijn UEFA A-diploma te behalen, maar in deze coronatijden liggen de lessen stil. Ik geef mezelf tijd om ergens trainer te worden. Zo kreeg ik recent een mooi aanbod van Thes Sport, maar ik ging daar liever niet op in", geeft hij toe in GvA.

"Vorig seizoen werd het kampioen en nu eindigde Thes tweede, maar de club heeft niet de ambitie of de mogelijkheden om te promoveren. Als jonge trainer kon ik daar moeilijk beter doen dan mijn voorganger. Ik wil ook liever tijdens de dag trainen en ik wil dus liever geen stappen overslaan. Assistent bij een profclub zou momenteel ideaal zijn.”