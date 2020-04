Bart De Roover keert terug naar Lier: "Ik kijk er enorm naar uit, maar van nostalgie is geen sprake"

Lyra-Lierse, dat zonet kampioen speelde en zo promoveert naar Tweede Amateur, stelde maandag zijn nieuwe trainer voor. En het is een naam die een belletje doet rinkelen: Bart De Roover. De Kempenaar maakte deel uit van het Lierse van '96-'97 en verzamelde vijf caps. Nu keert hij terug naar Lier.

Na drie seizoenen bij Cappellen, dat Lyra-Lierse volgend seizoen zal tegenkomen in Tweede Amateur, begint De Roover aan een nieuw avontuur. "Ik begin met enorm veel enthousiasme aan dit avontuur. Ik kijk er enorm naar uit. Morgen begin ik al met informatie te vergaren, al is het allemaal niet evident met de coronacrisis. Of er nostalgie heeft meegespeeld? Hmm nee, nostalgie bestaat niet in het voetbal", bekent De Roover aan Voetbalkrant.com.

"Uiteraard heb ik een leuke tijd gehad in Lier, maar de club is in twee gesplitst. Toch is het best onverwacht dat ik hier terecht ben gekomen. Al vind ik hier met Frank (Coenen) en Eric (Van Meir) mannen terug die ik al jaren heel goed ken, wat wel een fijn gevoel is."

Is Lyra-Lierse voldoende gewapend om volgend seizoen mee te strijden in een reeks hoger? Enkele jongens vertrokken of hingen de voetbalschoenen aan de haak, zoals Messoudi. "In de eerste plaats moeten we nu een grondige analyse maken van onze kern. Daar zijn we al ver in gevorderd. Van daaruit moet je gaan kijken welke profielen ontbreken. Er is wel wat nodig om tot een stabiele kern te komen en daar gaan we naar zoeken. Mogelijk volgt deze week al meer informatie daaromtrent", licht De Roover een tip van de sluier.

Hoe dan ook, met Bart De Roover heeft Lyra-Lierse iemand in huis gehaald die de reeks als zijn broekzak kent. "De spelers moeten beseffen dat het zwaar zal worden. Het is belangrijk om jezelf niet te overschatten na een kampioenenjaar. Daar zal ik over waken. Mijn spelers zullen weten wat hen te wachten staat."