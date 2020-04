Bundesliga heeft wel erg concreet plan klaar om Bundesliga volgende maand te hervatten

In de meeste Europese competities wordt voorzichtig nagedacht over een hervatting van de competitie. In Duitsland zijn die plannen al erg concreet.

Volgens Bild heeft de Duitse voetbalbond een plan klaarliggen waarbij de competitie in mei wordt hervat met maximaal 239 mensen in het stadion. 126 daarvan zouden op en rond het veld mogen komen. Onder meer het aantal ballenjongens zou worden beperkt. Daarnaast zouden ook dertig journalisten en acht genodigden per club welkom zijn. Rond het stadion zouden agenten en stewards worden ingezet om te verzekeren dat er geen fans samentroepen.