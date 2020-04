Vreemder wordt het niet meer: Sancho verkozen tot 'Speler van de Maand' in de Bundesliga

De coronacrisis zette de Bundesliga namelijk al begin maart op pauze, waardoor de meeste spelers maar één wedstrijd speelden in maart.

Sancho was in die ene partij goed voor één assist. Sancho laat in de verkiezing voor ‘Speler van de Maand’ onder meer Paulinho achter zich. De negentienjarige flankaanvaller van Bayer Leverkusen speelde ook maar één wedstrijd in maart, al deed hij daarin wel twee keer de netten trillen én zorgde hij voor een assist.