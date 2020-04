Sterkhouder viert twintigjarig jubileum met contractverlenging bij  Bayern München

Bayern München heeft het contract van Thomas Müller met twee jaar verlengd. Müller ligt nu tot de zomer van 2023 onder contract in München.

De aanvallende middenvelder alias spits ruilde in 2000 de jeugd van TSV Pähl voor die van Bayern, waar hij in 2009 naar de A-kern werd gehaald. Intussen speelde hij al 521 wedstrijden voor Der Rekordmeister, waarin hij 195 keer raak trof.

“Thomas is een speler waarmee de fans zich identificeren”, vertelde technisch directeur Hasan Salihamidzic op de clubsite: “We weten wat we aan hem hebben en omgekeerd. We bereikten snel een akkoord.”

Müller zou met het nieuwe contract vijftien miljoen euro per jaar blijven verdienen. Enkel Robert Lewandowski zou er een soortgelijk contract hebben.