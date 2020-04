Beerschot zet vol in op de jeugdopleiding en krijgt forse versterking: "We zijn overtuigd dat ze een meerwaarde gaan bieden"

Davy De Smedt staat sinds begin vorige maand aan het hoofd van de jeugdopleiding van Beerschot. De verdere ontwikkeling van de 'youth academy' van de Ratten wordt als één van de absolute prioriteiten van de club gezien in de komende seizoenen.

Daarom zal er fors geïnvesteerd worden in de omkadering: "Ondertussen zijn er al heel wat nieuwe namen die ons zullen vervoegen en waar we van overtuigd zijn dat ze een meerwaarde gaan bieden aan onze club", zegt De Smedt op het digitaal huis van de club.

Kwaliteitsinjectie

"We spreken dan o.a. over: een scout met jaren ervaring bij Anderlecht, trainers met elite-ervaring die we elders konden wegplukken, linietrainers om meer in te zetten op het individuele aspect van de spelers, coördinatoren, physical coach, . Op dit moment zijn we nog volop bezig om nieuwe mensen aan te trekken die mee willen stappen in ons verhaal."

Beerschot wil er in de toekomst de vruchten van plukken: "Op langere termijn is de jeugdwerking van een club als Beerschot het aan zichzelf verplicht om spelers af te leveren aan de A kern. Laat ons eerst zorgen dat we de juiste omkadering creëren op alle vlakken. Ik ben van mening dat je spelers pas aan u kan binden als club van zodra je hen de juiste omkadering kan bezorgen."