Dokter van OHL: "Veel te vroeg om groepstrainingen te hervatten"

Het heeft er alle schijn van dat Oud-Heverlee Leuven volgend jaar in de eerste klasse zal aantreden. De kans dat er dit seizoen nog gevoetbald wordt in België is eerder klein.

Brahim Hacene is clubdokter van OHL. Hij springt dezer dagen bij in een Leuvens ziekenhuis (lees HIER), maar deed op de clubsite ook zijn zegje over een eventuele hervatting van de trainingen. "Het lijkt me evident dat het in ons land nog veel te vroeg is om groepstrainingen te organiseren. Virologen stellen dat je maximaal met twee personen naar buiten mag. Wie zijn wij dan om ons daar niet aan te houden?” “Het is echt geen makkelijke periode voor onze spelers. Vooral dan op mentaal vak. Het is alsof je moet studeren voor een examen waarvan je niet weet wanneer dat zal plaatsvinden.” “Spelers dienen gefocust te blijven, maar zitten met zoveel vragen. Conditie opbouwen en pieken, dat zijn ze gewoon. Maar wanneer dienen ze klaar te zijn? Da’s de grote onbekende.”