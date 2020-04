Dokter van Oud-Heverlee Leuven: geen voetbal, wel bijspringen in strijd tegen corona

Nu de coronacrisis het voetbal en de samenleving in het algemeen in een wurggreep houdt, probeert iedereen zijn steentje bij te dragen. Dat is voor de clubdokter van OHL zeker niet anders.

Brahim Hacene helpt dezer dagen coronapatiënten in het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven. Hij deed zijn verhaal op de clubsite.

"Ik heb me omgeschoold om longartsen te kunnen helpen op Covid-afdeling. In deze ongeziene tijden lijkt het mij niet meer dan logisch dat artsen collega’s tijdelijk ondersteunen. Dat maakt dat ik al enkele weken op de Covid-afdeling werk van het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven.”

“Ik help er longartsen die mensen met corona behandelen. Voor veel van die patiënten, vaak ouderen, is het best schrikken als zij ons de eerste keer zien. Zij zien immers helmen, geen gezichten. We werken helemaal ingepakt, in een soort van harnas, voor onze eigen gezondheid en voor die van de patiënten. Dat gemis aan interactie merk je wel. Al proberen we dat uiteraard maximaal te compenseren.”

“Ik heb mij snel moeten bijscholen. Ondertussen ken ik dus wel wat van virussen, maar ik ben uiteraard geen viroloog.”

“Ik heb voor de geneeskunde gekozen omdat ik wou zorgen voor mensen. Daarom legde ik de eed van Hippocrates af. Ik vind het dan ook niet meer dan normaal dat ik mij nu heb omgeschoold, net omdat ik mensen wil helpen."