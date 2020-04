Nieuwe zomer, nieuwe kans voor Club Brugge om "toekomstige nummer 9 van Argentinië" in te lijven?

Club Brugge stond in januari op het punt om meer dan tien miljoen euro op tafel te leggen voor Adolo Gaich, een 21-jarige spits van San Lorenzo. De voorzitter van de Argentijnse club wou echter het onderste uit de kan halen, waardoor het op niets uitdraaide.

Club miste zijn target, maar met Michal Krmencik alsnog een speler om de voorhoede te versterken. Geen goedkope speler, maar wel een pak goedkoper dan Adolfo Gaich. Hij had in zijn contract een opstapclausule van 13,5 miljoen euro staan die het Brugse bestuur bereid was om te lichten.

Het contract van Gaich werd opengebroken en de opstapclausule werd verhoogd. De spits ging uiteindelijk nergens heen, maar in de zomer kan Club Brugge een nieuwe kans wagen.

"Toekomstige nummer 9 van Argentinië"

De transferprijzen zullen kelderen door het coronavirus en Club Brugge kan volgend jaar wellicht opnieuw van de toegangsgelden van de Champions League profiteren. Het contract van Gaich verstrijkt ook in 2021.

Spaanse krant AS plaats Gaich bij de mogelijke zomerkoopjes en plakt een waarde van 11 miljoen euro op hem. "San Lorenzo weet dat het moeilijk wordt om hem te houden. Hij is de toekomstige nummer 9 van de Argentijnse selectie", luidde het.