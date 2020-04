POLL: Hoe staat u tegenover de invoering van beloftenploegen in 1B?

De licentiecommissie bracht deze week slecht nieuws voor maar liefst zeven ploegen, waarvan vier uit 1B. Het format zoals het nu is lijkt ten dode opgeschreven en de voorstellen voor een nieuwe formule komer er stilaan door. Een van die voorstellen is om beloftenploegen te introduceren.

Met Westerlo, Union, Deinze en eventueel RWDM (eerste Amateur, maar ook een licentie voor 1B) zijn er maar vier clubs die in aanmerking komen voor 1B, een competitie die de laatste vier jaar telkens met acht ploegen werd gespeeld.

Om dat getal wat op te krikken kwamen er verschillende voorstellen, bijvoorbeeld om belofteploegen van andere profclubs te laten aantreden in de tweede klasse. Het voorstel werd niet door iedereen goed ontvangen. Te weinig beleving, klonk het bij enkele clubs en zo werd het voorstel wat genuanceerder.

Bijvoorbeeld slechts één jaar met beloftenploegen in 1B, of slechts een maximumaantal beloftenploegen toelaten.

Maar hoe denkt u over het voorstel om beloftenploegen toe te laten in de eerste klasse B? Kies een optie in onze poll en discussieer in de comments.