QUIZ: #CoronaFootballTrivia: 'oude' Belgen in de Premier League: wie gingen De Bruyne, Kompany en andere Hazards voor?

De laatste jaren zit er bij zowat elke club uit de Premier League een of meerdere Belgen. Dat is ooit anders geweest. In deze quiz gaan we op zoek naar tien Belgen die aan de slag waren in de Premier League vóór de Belgische hoogconjunctuur van de laatste jaren.

Enkele voormalige Belgische topschutters, een kampioenenmaker, een spelersmakelaar...Je vindt het allemaal hier terug. Herken jij al deze ex-spelers uit de Premier League? Zoals steeds volstaat het om de familienaam te geven. KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN Veel succes, Voetbalkrant.com