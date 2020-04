Solide debuutseizoen in Duitsland voor Bornauw, die al meteen vergeleken wordt met 'Big Dan': "Hele eer"

Sebastiaan Bornauw kende geen anoniem debuutseizoen bij FC Köln. De centrale verdediger die overkwam van Anderlecht toonde zich bij de promovendus. Hij scoorde zelfs al 5 keer en wordt vergeleken met Daniel Van Buyten.

FC Köln knokte zich door een heel lastig seizoensbegin en gaandeweg liep het verder uit van de gevarenzone. Onder meer dankzij een secure Sebastiaan Bornauw, die ook vijf keer de weg naar het net wist te vinden. Elke match waarin hij scoorde won Köln.

Blij met keuze voor Bundesliga

"De aanpassing verliep heel vlot, vooral omdat ik me hier meteen thuis voelde. Het is geweldig om in Duitsland te zijn en in zo'n kampioenschap voor een schitterende club te kunnen spelen", gaf de centrale verdediger bij Sporza aan dat hij blij was met zijn keuze voor de Duitse competitie.

Zijn manager, Daniel Van Buyten, maakte ook naam en faam in de Bundesliga. Meer nog, Bornauw wordt al vegelegen met 'Big Dan'. "Het is een eer met hem vergeleken te worden. Ik bewonder Daniel enorm, voor zijn carrière en ook voor de persoon die hij nu voor mij is. In vergelijking met de carrière die hij gehad heeft, heb ik nog een hele weg af te leggen", besloot de 21-jarige Jonge Duivel.