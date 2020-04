UEFA-baas Ceferin krijgt nu zware kritiek uit... eigen land: "Hij nam criminele beslissingen"

UEFA-baas Aleksander Ceferin had zware kritiek op België voor het stopzetten van de competitie, maar hij had die ook voor zijn eigen land, Slovenië. In Slovenië konden ze het coronavirus indijken door héél snelle maatregelen te nemen.

Premier Janez Janša (61) liet heel het land snel in lockdown gaan en daardoor is Slovenië één van de minst getroffen landen in Europa. Ceferin is het niet helemaal eens met het beleid. "Je moet de burgers ook hoop en optimisme geven”, vertelde hij in het Sloveense Ekipa24. “We kunnen de mensen niet blijven zeggen dat het morgen nog slechter wordt dan vandaag. De regering moet de bevolking op een positieve manier informeren in plaats van paniek te zaaien.”

Dat schoot echter in het verkeerde keelgat. “Ceferin liet wedstrijden zoals Atalanta - Valencia gewoon doorgaan”, aldus Janša. "Dat is het bewijs dat geld de belangrijkste drijfveer was. Door die wedstrijden heeft het virus zich verspreid over gans Europa. Het was een onverantwoordelijke en ronduit criminele beslissing van Ceferin. Hij is de grote baas, dus hij moet doen wat goed is."