Chelsea neemt afscheid van legendarische speler: "Eén van onze allergrootste ooit!"

Ex-doelman Peter Bonetti is op 78-jarige leeftijd overleden na een aanslepende ziekte. Dat heeft zijn voormalige club Chelsea zondag bekendgemaakt.

Chelsea omschrijft de voormalige Engelse international (7 caps) als een “superster in doel in de jaren 1960 en 1970” en “onmiskenbaar één van onze allergrootste spelers ooit”. Zijn bijnaam was “de Kat”.

Bonetti maakte deel uit van de Engelse selectie die in 1966 de wereldtitel veroverde. Op het WK in eigen land kwam hij evenwel niet in actie, Gordon Banks was toen de nummer 1. Op het WK van 1970 stond hij wel op het veld in de tegen West-Duitsland verloren kwartfinale.

Van 1960 tot 1979 verdedigde Bonetti de kleuren van Chelsea, goed voor 729 wedstrijden. Enkel Ron Harris kwam meer in actie voor The Blues. Met Chelsea won hij de League Cup (1965), de FA Cup (1970) en de Europacup II (1971). Verder speelde hij ook kort voor de St. Louis Stars in de Verenigde Staten en voor het Schotse Dundee United.