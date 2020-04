Dembélé zit nog steeds in China met zijn gezin: "Heel vreemd, mensen lopen hier in grote boog rond mij heen"

Kat Kerkhofs, de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, belt voor VIER elke dag iemand op. Vandaag was het de beurt aan Moussa Dembélé, die nog steeds in China zit.

In China werd de eerste broeihaard van het coronavirus vastgesteld, maar Guangzhou is ver van Wuhan af. "Ze nemen het hier heel serieus, meer dan in België, denk ik. Ze hebben er hier precies ook al meer ervaring mee. We zitten niet meer in quarantaine, maar mondkapjes zijn verplicht en overal wordt je temperatuur gemeten, in elke winkel bijvoorbeeld", aldus Dembélé in het gesprek.

"Nu zijn er weer wat meer besmettingen en die zouden van mensen uit het buitenland komen. Ik kan niet verstaan wat ze hier zeggen op het nieuws, maar er is wel angst voor buitenlanders. Mensen wandelen in een grote boog om me heen. Dat is gek om mee te maken."