"Zlatan zei dat ik niet goed genoeg was" - Balotelli blikt terug en verklapt ook dat hij graag ploegmaat van Rode Duivel wordt

Mario Balotelli draait al zo lang mee en heeft al zoveel fratsen uitgestoken dat velen al vergeten zijn dat hij eigenlijk doorbrak bij Inter. Daar was hij in zijn beginjaren ploegmaat van Zlatan Ibrahimovic. En de Zweed motiveerde hem op een wel heel speciale manier.

Dat vertelde de 29-jarige spits in een Instagram live met Fabio Cannavaro. "Als jonge speler keek ik tegen Zlatan op, maar hij zei me dat ik nooit mee zou trainen bij het eerste elftal. Zlatan vertelde me dat ik niet goed genoeg was om voor Inter te spelen", aldus Balotteli.

"Niet veel later ging hij naar Mino Raiola om te zeggen dat hij mij moest contracteren omdat ik beter dan hij was", grijnsde de man die nu voor Brescia speelt, maar toch weer denkt aan een stap hogerop. Hij droomt nog steeds van Napoli.

"Ik zou erg gelukkig zijn bij Napoli, dat meen ik serieus. Mijn dochter is supporter van Napoli. Ik zing Brescia-liedjes voor haar, maar ze blijft voor Napoli. Ze was dolgelukkig toen ik haar naar Stadio San Paolo meenam. Het is altijd mooi om daar te spelen, al vind ik San Siro het mooiste stadion."