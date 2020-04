La Gazzetta dello Sport is er na vele rondjes eindelijk zeker van: 'De toekomst van Mertens ligt niét in Napels'

Dries Mertens en SSC Napoli. Het is een soap die al maanden aansleept. Het ene moment staat hij op het punt om bij te tekenen, een dag later is er geen akkoord. Al lijkt de definitieve beslissing nu wel gevallen.

De Belgische media halen de mosterd over de onderhandelingen tussen Dries Mertens en SSC Napoli voornamelijk bij La Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant is een referentie, maar ook hun journalisten moesten hun mening de voorbije maanden meermaals herzien. Volgens de Italiaanse krant zal de Rode Duivel volgend seizoen niét meer bij Partenopei voetballen. De voorbije veertig dagen was er géén contact meer tussen Mertens en Aurelio De Laurentiis. De excentrieke voorzitter heeft geen zin om een loon van vier miljoen euro per jaar te dokken voor Mertens. Bovendien blijft de spelersopstand van enkele maanden geleden een breekpunt voor beide partijen. Clubs in de rij Mertens kan ondertussen zijn volgende werkgever kiezen. Internazionale FC, Chelsea FC en Real Madrid zijn al meermaals aan de Rode Duivel gelinkt. Tot slot: zonder een hervatting van de Serie A zal Mertens dus géén topschutter aller tijden worden van de blauwhemden.