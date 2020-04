Goed nieuws voor twee spelers van Juventus die besmet waren met het coronavirus: "Ze zijn genezen"

Goed nieuws voor Daniele Rugani en Blaise Matuidi. De twee spelers van Juventus waren besmet met het coronavirus, maar ze zijn nu allebei genezen. De Italiaanse topclub heeft het zelf laten weten.

Rugani was één van de eerste profvoetballers die besmet was geraakt met het coronavirus. Even later kwam er nog een ploegmaat bij, want ook test van Blaise Matuidi was positief. Nu hebben beide spelers goed nieuws gekregen.

Ze zijn namelijk allebei genezen. Ze moesten nog een nieuwe test doen op het coronavirus en deze testen waren negatief. Ze zitten daardoor ook niet langer in quarantaine.