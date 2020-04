Wat met de Bundesliga? "We hebben nog geen oneindige testcapaciteit"

Er zijn voorlopig nog heel wat vragen rond de hervatting van de Bundesliga. Verschillende ploegen zijn al in kleine groepjes aan het trainen en er lag een plan op tafel waarbij er 250 mensen zouden binnen mogen in het stadion als de competitie terug zou beginnen.

De Bundesliga ligt al zeker tot 30 april stil, maar er wordt gesproken om de competitie daarna te hervatten. Normaal zou er deze week een algemene ledenvergadering gehouden worden, maar het is met een week uitgesteld, zodat de clubs nog langer kunnen nadenken. Volgens Het Laatste Nieuws beslissen ze namelijk op basis van de overheidsvoorschriften.

Volgens Ulf Dittmer, een Duitse viroloog, is het alvast geen goed idee om de competitie terug te laten starten. Zelfs zonder publiek. "Het is geen probleem als iedereen om de drie dagen zou getest worden, maar de vraag is of het etisch verantwoord is. We hebben ook nog geen oneindige testcapaciteit. En als een voetballer positief zou testen, moet dan iedereen waarmee hij in aanraking is geweest ook in quarantaine? Want voetbal is een contactsport", aldus de viroloog.