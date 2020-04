Real Madrid en sterkhouder hebben akkoord over contractverlenging, maar officieel nieuws laat op zich wachten door opvallende reden

Karim Benzema en Real Madrid zijn akkoord over een contractverlenging. Het officiële nieuws laat echter op zich wachten. En dat heeft een reden.

Het huidige contract van Karim Benzema loopt pas in 2022 af, dus een grote haast is er niet. AS weet echter dat alle punten en komma's reeds gezet zijn. Enkel de handtekeningen ontbreken nog.

En dat heeft een reden. De Koninklijke is van mening dat Benzema met zijn staat van dienst een groot toneel moet krijgen om de verlenging aan te kondigen. Een filmpje tijdens de coronacrisis is niet goed genoeg.