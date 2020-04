Onvermoeibaar: topkeeper gaat er op zijn 42ste nog een jaartje aan toevoegen

Onverslijtbaar! Levende legende Gianluigi Buffon heeft beslist om er nog een jaartje aan te breien. De doelman is intussen 42, maar heeft al een akkoord met topclub Juventus.

Mits een onderbreking van een jaartje bij PSG heeft Buffon er al 18 seizoenen bij Juventus opzitten en daar komt dus een 19de bij. Door de corona-crisis konden de handtekeningen nog niet gezet worden, maar dat is slechts een formaliteit.

Vorig seizoen speelde hij als tweede keeper achter Wojciech Szczesny toch nog elf matchen en hij ziet zich ook volgend seizoen nog een rol spelen. "Ik weet dat ik mezelf en mijn teamgenoten nog prachtige, emotionele momenten kan bezorgen. En ik voel me ook gewoon goed. Ik zie een pensioen echt pas in de verre toekomst voor me', zei hij in december.