In afwachting van een beslissing over de promotiefinale: "We moeten fysiek top zijn als er nog gevoetbald wordt"

In afwachting van de beslissing of de terugmatch van de promotiefinale in 1B al dan niet doorgaat blijven de spelers van Oud-Heverlee Leuven en Beerschot hun conditie onderhouden.

Jérémy Perbet verveelt zich niet tijdens zijn thuisisolement. De ervaren aanvaller van Oud-Heverlee Leuven volgt een trainerscursus en onderhoudt zijn conditie. Niet zonder reden natuurlijk, want OHL weet niet of het straks nog vol aan de bak moet in de returnwedstrijd van de promotiefinale. Beerschot, dat de heenmatch met 1-0 won evenmin.

"De club geeft ons een dagelijkse planning met loop-en spieroefeningen", legt Perbet uit bij RTBF. "Voetbal komt nu niet op de eerste plaats, maar het zou zomaar kunnen dat die finale er op het een of ander moment toch komt. Als dat het geval is moeten we fysiek helemaal in orde zijn om ons doel te halen: promoveren naar 1A."