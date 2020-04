Op z'n 'Tiger Kings': Nederlands international haalt zich woede van dierenrechtenorganisaties op de hals

Memphis Depay heeft zich niet populair gemaakt bij dierenrechtenorganisaties. In een pas verschenen videoclip is de Nederlandse aanvaller te zien met een grote katachtige.

'Dubai Freestyle', zo heet het nummer dat Memphis Depay vrijdag 17 april heeft uitgebracht. In de videoclip zien we de aanvaller van Olympique Lyon samen met een lijger, een kruising tussen een leeuw en een tijger. Dezelfde lijger waarmee Depay begin april al mee op Instagram poseerde.

Wereldwijd is er veel kritiek op het bezit of kweken van grote katachtigen in gevangenschap voor recreatieve doeleinden. Ook op de foto's en de videoclip van Depay kwam er dus veel kritiek. Dat de Nederlander iets met leeuwen heeft is duidelijk.

De clip en de kritiek doen denken aan 'Tiger King', een populaire miniserie op Netflix over de excentrieke Amerikaan 'Joe Exotic' die een themapark met tientallen grote katachtigen bezat.