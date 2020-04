Voetbalwereld reageert massaal op faillissement Sporting Lokeren

Wat al even in de lucht hing, is maandag werkelijkheid geworden: Sporting Lokeren is failliet. Na 49 jaar houdt de club op met te bestaan. Vanuit de Belgische voetbalwereld regent het reacties, ook van mensen die niets met Lokeren te maken hebben.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur