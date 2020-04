Dodi Lukebakio wacht geduldig op zijn eerste selectie en gelooft in het EK: "Ieder op zijn ritme"

Door het uitstel van het EK naar de zomer van 2021 gelooft Dodi Lukebakio meer dan ooit in zijn kansen om het tot de selectie van de Rode Duivels te schoppen.

Dodi Lukebakio zat nog nooit in de selectie voor de Rode Duivels terwijl hij het absoluut niet onaardig deed in de Bundesliga. Ondertussen zag hij wel andere spelers, op zijn positie, hun eerste cap krijgen voor de nationale ploeg: Yari Verschaeren en Benito Raman.

Ook hun statistieken waren niet beter dan de zijne. "Ik ben geen jaloers type. Ik was tevreden in hun plaats", liet de flankaanvaller van Hertha Berlijn optekenen bij La Dernière Heure. "Ieder op zijn ritme", voegde hij er nog aan toe.

De definitieve selectie van de Rode Duivels halen voor het EK zat er wellicht niet in, maar door het uitstel is alles mogelijk. "Ik weet dat ik nog op veel vlakken progressie kan maken. En als ik niet word opgeroepen dan is dat maar zo. Ik blijf op die selectie wachten en wil er bij zijn op het EK", besloot hij.