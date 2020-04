Deze voetbalbond hoopt dat er zo snel mogelijk opnieuw gevoetbald kan worden: "financiële last voor de clubs voorkomen"

Net zoals de Bundesliga en La Liga hoopt de Zwitserse voetbalbond binnen enkele weken weer in actie te komen.

De Zwitserse Super League ligt, zoals bijna alle voetbalkampioenschappen in Europa, al enkele weken stil. In tegenstelling tot de Eredivisie, die heeft besloten om het voetbal tot 1 september te schorsen, wil de Zwitserse voetbalbond zijn activiteiten echter zo snel mogelijk hervatten.

In een persbericht kondigde de bond aan dat zij reeds een plan had ingediend bij de Zwitserse regering met betrekking tot de hervatting van de trainingen en de wedstrijden. Om dit initiatief te rechtvaardigen, zei de instelling dat de terugkeer van het voetbal, achter gesloten deuren, gunstig zou kunnen zijn voor de Zwitserse natie. Het zou ook een financiële last voor de door de crisis getroffen Zwitserse clubs voorkomen.