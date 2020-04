Rode Duivel heeft heel veel opties: "Door de coronacrisis is de interesse alleen maar toegenomen... Ajax? Dat is een optie"

Jan Vertonghen is straks één van de meest interessante spelers op de transfermarkt: ervaren, international en... transfervrij. De verdediger van Tottenham heeft geen nieuw contract getekend en ziet dat er van alle kanten belangstelling is...

"Sinds januari kan ik bijna overal terecht", vertelt Vertonghen in HLN. "Véél clubs nemen mij serieus, en andersom. Het is raar om te zeggen, maar door de coronacrisis is de interesse alleen maar toegenomen. Ik ben gratis, terwijl heel veel ploegen geen geld meer zullen hebben."

Er worden vooral clubs uit het zuiden van Europa geciteerd. "Italië of Spanje? Die twee pistes lijken reëel. Ik heb voor mezelf een lijstje opgesteld met prioriteiten. Een nieuwe taal leren is er daar één van. (grijnst) Europees voetbal spelen, dat staat er ook op."

Ajax? Ze hebben met Blind wel al een goeie speler op mijn positie

Geen Chinees megacontract dus. "Hoe dan ook wil ik voor de juiste club kiezen. Een club met ambitie, want die heb ik ook nog. Ik wil nog een paar jaar op een goed niveau spelen. En ook de contractduur zal een rol spelen. Een terugkeer naar Ajax? Dat is altijd een optie. De club heeft zowel sportief als financieel stappen gezet... Al hebben ze met Blind een goeie, ervaren speler op mijn positie."