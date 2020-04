Wie zou de perfecte ploegmaat zijn voor Kevin De Bruyne? "Door hem zou ik meer assists hebben"

Wie zou de ideale teamgenoot zijn? "Vooral een topschutter", zegt Kevin De Bruyne, die twee mooie namen in gedachten heeft...

De Rode Duivel was te gast bij een show van Jamie Redknapp op donderdag. De ex-voetballer vroeg hem met welke ster De Bruyne graag eens wil samenspelen. Hij denkt daarbij aan twee namen.

"Ik zou gaan voor iemand die makkelijk scoort", zei de middenvelder van Manchester City. "Misschien iemand als Thierry Henry of Cristiano Ronaldo."

"Als creatieve speler is het fijn om iemand te hebben die snel is en altijd op de juiste plaats staat. Met Cristiano zou ik een pass iets te hoog kunnen geven en hij zou hem nog steeds in doel leggen, wat mijn aantal assists zeker zou verhogen", glimlacht KDB.