Ex-speler van Real Madrid haalt ongenadig hard uit: "Messi is een bedrieger en een provocateur"

Jerzy Dudek heeft Lionel Messi met de grond gelijk gemaakt. De voormalige doelman van Real Madrid vindt dat de Argentijn helemaal niet de persoon is dat zijn imago laat uitschijnen.

Jerzy Dudek was tussen 2007 en 2011 doelman - hij was vooral de doublure van Iker Casillas - van Real Madrid. De Poolse goalie sabelt in zijn biografie Lionel Messi helemaal neer.

"Hij is een bedrieger en een provocateur", houdt Dudek zich allesbehalve in. "Dat geldt overigens voor de volledige ploeg van FC Barcelona onder Pep Guardiola. Ze provoceerden je tot in de perfectie."