Balotelli de gebeten hond bij Brescia-voorzitter: "Hij zet me voor schut!"

Mario Balotelli heeft het helemaal verkorven bij Massimo Cellino, zijn voorzitter bij Brescia. De ex-speler van onder andere Manchester City werd vol verwachtingen aangeworven vorige zomer, maar het draaide uit op een desillusie.

Brescia stond bij het stopzetten van de Serie A op de laatste plaats, met amper zestien punten uit 26 wedstrijden. Balotelli was goed voor amper vijf doelpunten. Hij mag dan ook transfervrij vertrekken aan het einde van het seizoen.

In een gesprek met Radio Sportiva steekt de Brescia-voorzitter zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Hij zet me voor schut. Het is door hem dat ik telkens hard aangepakt word."

Ook de Italiaanse media kreeg een veeg uit de pan. "Jullie hebben het alleen maar over Balotelli en over wat hij doet buiten het veld. Over zijn prestaties op het veld wordt nauwelijks gepraat. Dat is beschamend", aldus Cellino.