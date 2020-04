"Hou het wisselgeld maar": trainer en miljonair David Moyes werd niet door iedereen herkend toen hij vrijwilligerswerk deed

Sommige mensen hebben geen 'zittend gat' om het met een Vlaamse zegswijze te benoemen. David Moyes, de trainer van West Ham United, is zo'n persoon.

Nu hij niet dagelijks op de club kan werken en thuis in isolement moet blijven wil de trainer van West Ham zijn dagen op een nuttige manier blijven vullen. Onderweg naar de winkel in zijn dorp zag de 57-jarige Schot een bordje hangen bij een groentewinkel: 'vrijwilligers gevraagd'.

Moyes bood zijn helpende hand aan en begon groenten en fruit aan huis te leveren. Uiteraard werd hij in de voetbalgekke natie herkend, maar dat was niet altijd het geval. Zo kwam een levering neer op 16,80 pond en kreeg hij een briefje van 20 van een oud vrouwtje. "'Hou het wisselgeld maar', zei ze", deed Moyes zijn verhaal bij The Guardian.