Johan Derksen lacht paars-wit vierkant uit: "Anderlecht deed de voorbije jaren alles verkeerd. En nu gaan ze hem binnenhalen?"

RSC Anderlecht werd de voorbije dagen aan Ryan Babel gelinkt. In Nederland wordt er eens goed gelachen na de passage van de flankaanvaller in Amsterdam.

Samir Nasri, Marko Marin, Filip Djuricic,... RSC Anderlecht is er de voorbije jaren meermaals in geslaagd om grote namen naar Brussel te halen. Enig probleem: de fans zagen ze enkel uitblinken op de loonlijst.

Deze keer is het Ryan Babel die in het vizier van paars-wit staat. De 63-voudig Nederlands international is einde contract bij Galatasaray en was de voorbije maanden op huurbasis bij AFC Ajax aan de slag.

“Het is simpelweg belachelijk”, lacht Johan Derksen in Veronica Inside met de paars-witte interesse. “Babel heeft het nergens goed gedaan. Enkel bij Fulham FC heeft hij enkele aardige wedstrijden gespeeld.”

“Anderlecht deed de voorbije jaren alles verkeerd”, gaat de Nederlandse analist verder. “En nu willen ze hem binnenhalen. Hoe is dat eigenlijk mogelijk? Zijn ze niet in Amsterdam gaan kijken de voorbije maanden?”