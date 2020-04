Premier League-toptalent organiseerde lockdownfeestje 'met vrouwelijk schoon' en heel wat volk: "Totaal onaanvaardbaar"

Voetballers in het gareel houden blijkt niet zo makkelijk. In de Premier League zijn er al verschillende incidenten geweest waarbij voetballers de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Everton-toptalent Moise Kean is de laatste in het rijtje. Hij deelde zelfs filmpjes van zijn 'activiteiten'...

Kean organiseerde dus een lockdownfeestje en liet die op Snapchat bewonderen. In het appartement van de 20-jarige Italiaanse aanvaller bleek er heel wat volk aanwezig te zijn tijdens een wild feestje waar ook heel wat vrouwelijk schoon bij betrokken was. Zijn club Everton kan er niet mee lachen en zal waarschijnlijk wel een straf bepalen. In een statement lieten ze weten zijn gedrag volledig te veroordelen. "Everton FC is geschokt door de informatie dat een speler uit onze hoofdmacht de overheidsregels en de voorschriften van de club heeft genegeerd”, zo klinkt het. “De club heeft haar teleurstelling daarover ook in klare taal duidelijk gemaakt aan de speler. Die bevestigde dat zoiets compleet onacceptabel is. De helden van de zorg verdienen ons allergrootste respect. Dat kunnen we vooral tonen door thuis te blijven en hen zo te beschermen."