"Kevin De Bruyne heeft de rol van spelmaker gerevolutioneerd!"

"De meest complete middenvelder ter wereld", zo wordt Kevin De Bruyne wel eens omschreven. Bondscoach Roberto Martinez vindt het een eer dat hij met zulk een speler mag werken.

"Of Kevin De Bruyne de rol van spelmaker heeft gerevolutioneerd? Absoluut. Kevin is een moderne spelmaker", zegt hij in The Times. "Alle spelmakers uit het verleden moesten eerst het spel vertragen voordat ze hun ding konden doen. Wat Kevin uniek maakt is dat hij alles nog sneller kan uitvoeren. De pass zien, de actie maken... Hij creëert een tempo dat we niet gewoon zijn."

Zijn polyvalentie is ook opvallend. “Hij kan op de ‘10’ spelen, op de ‘valse 9’, op de linkerflank... Hij kan zelfs op de ‘6’ uit de voeten. Hij is uitstekend in al die rollen omdat hij niet in een systeem leeft. Kevin startte als een heel jonge, beloftevolle speler in Genk. Daarna had hij een moeilijke periode (in Chelsea). Hij is een uitzonderlijke speler geworden nadat hij tegenslag kende. Hij zit in het beste moment van zijn carrière.”

De wedstrijd tegen Barcelona was daar een perfect voorbeeld van. “Hij controleert de ruimte zoals niemand dat kan. Hij speelt met zoveel precisie en snelheid. Nu heeft hij ook de volwassenheid en emotionele intelligentie om altijd te presteren zoals in het Bernabéu. Ze kwamen 1-0 achter, en hij heeft het karakter om zijn team terug in de wedstrijd te brengen en zelfs te winnen.”