Binnenkort een nieuwe spitsbroeder voor Romelu Lukaku bij Inter?

De 33-jarige spits Edinson Cavani zou door zijn vertegenwoordigers aan Inter zijn voorgesteld. Als Lautaro Martinez zou vertrekken, kan Cavani dus de nieuwe spitsbroeder worden van Romelu Lukaku.

Edinson Cavani, die zijn contract met Paris Saint-Germain in juni zal beëindigen, is volgens de Italiaanse pers voorgesteld door zijn vertegenwoordigers bij Inter. De Italiaanse topclub zou geen nee zeggen tegen de Uruguayaanse international (33 jaar oud, 116 doelpunten). Hij is nog steeds enorm populair.

De aanvaller leek lang op weg om Frankrijk te verlaten, maar het coronavirus zou wel eens roet in het eten kunnen strooien. Met de volledige stopzetting van de activiteiten en de daaruit voortvloeiende zware financiële verliezen, zou PSG terughoudend zijn om 70 miljoen euro te besteden aan de aankoopoptie van Mauro Icardi. Daarom denken ze aan een verlenging van het contract van Cavani. Volgens de Gazetta dello Sport zal er een contractverlenging van twee seizoenen worden aangeboden.