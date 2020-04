'Europese topclub ziet eerste bod afgewezen worden op smaakmaker Jupiler Pro League'

Jonathan David kan dit seizoen indrukwekkende cijfers voorleggen en dat is vele Europese topclubs niet ontgaan. Volgens Tuttosport heeft AA Gent nu ook een eerste bod ontvangen, maar dat werd afgewezen.

De Portugese grootmacht FC Porto hoopt zijn slag te slaan door het Canadese goudhaantje binnen te halen. De club van coach Sergio Conceicao zag echter hun openingsbod afgewezen worden. Naar verluidt bedroeg het openingsbod zo'n 10 miljoen euro.

Maar dat ligt ver onder de verwachtingen van AA Gent. De Buffalo's willen minimum 30 miljoen euro ontvangen voor hun spelmaker, aangezien David een marktwaarde heeft van 22,5 miljoen euro.

Jonathan David streek in 2018 neer in Gent en groeide al snel uit tot smaakmaker en publiekslieveling. Vooral dit seizoen was de jongeling enorm productief. Zo was hij al betrokken bij 33 doelpunten in slechts 40 wedstrijden.