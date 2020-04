De Bruyne zorgt eigenhandig voor opvolger: "Hij kan echt goed voetballen"

Het grootste deel van onze Gouden Generatie aan Rode Duivels nadert de dertig of is deze leeftijd reeds gepasseerd. Het wordt dus stilaan tijd om op zoek te gaan naar de nieuwe De Bruyne of Hazard.

En soms moet je het niet al te ver gaan zoeken. Zo ziet Kevin De Bruyne zijn eigen zoon het wel ver schoppen. In het programma Home Party op VIER met Kat Kerkhofs wierp De Bruyne zijn licht over het voetbaltalent in zijn gezin.

"Mason heeft niet echt veel interesse in voetbal, maar Rome heeft dat dan weer wel. Rome kan ook echt goed shotten", aldus de analyse van de middenvelder.

Of Rome De Bruyne het zo ver zal kunnen schoppen als zijn vader is nog even afwachten, maar ondertussen zitten er met Charles De Ketelaere, Jeremy Doku en Yari Verschaeren gelukkig nog wel wat andere toptalenten in de wachtkamer bij de Rode Duivels.