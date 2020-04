Speler van het jaar in de Premier League? Kevin De Bruyne heeft (nog steeds) duidelijke ambities

Kevin De Bruyne lijkt ergens te hopen dat de Premier League nog hervat kan worden dit seizoen, want de Rode Duivel heeft persoonlijke doelen.

Hoewel er in de Ligue 1 niet meer gespeeld zal worden dit seizoen, is het nog niet duidelijk wat er in de andere competities zal gebeuren. De kans bestaat dat er in de Premier League bijvoorbeeld nog gespeeld zal worden.

Kevin De Bruyne is aan een geweldig seizoen bezig. Hij zit aan 16 assists. "Toch heb ik het gevoel dat ik er 17 heb gegeven. Ik weet dat ik geen assist heb gekregen in de wedstrijd tegen Arsenal, maar ik kan nog steeds niet zeggen waarom."

Kevin De Bruyne is voorlopig ook één van de favorieten om speler van het jaar te worden in de Premier League. "Ik denk dat ik dit jaar een kans heb, maar er zijn veel andere spelers die dit seizoen al heel goed gespeeld hebben," concludeerde De Bruyne.