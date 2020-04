Vier maanden na zijn aankomst vertrekt Alan Pardew al opnieuw bij Nederlandse club

Alan Pardew is eind 2019 in Nederland beginnen werken bij ADO Den Haag, maar na 4 maanden is er al besloten om de samenwerking stop te zetten.

Einde van het Nederlandse avontuur voor Alan Pardew. Volgens een bericht van ADO Den Haag zijn de Engelse coach en al zijn medewerkers "in goede verstandhouding" vertrokken. De ex-trainer van West Ham, Southampton en Crystal Palace had in Nederland getekend om de degradatie van ADO Den Haag af te wenden, maar ze konden maar zes punten pakken sinds de Engelse trainer aan het roer was. Ze zullen echter niet degraderen, omdat de Eredivisie is geschrapt door het coronavirus.