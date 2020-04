Wordt een groot Belgisch talent binnenkort een ploegmaat van Romelu Lukaku? Inter biedt hem een contract van vier jaar aan

De jonge Tibo Persyn zit aan een sleutelmoment in zijn leven. Inter heeft hem namelijk een nieuw contract aangeboden van vier jaar. De jonge Belg wordt gezien als de nieuwe 'Javier Zanetti'.

Hoewel hij nog maar 18 jaar oud is, heeft de jonge Tibo Persyn al naam kunnen maken in Italië. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Inter de Belgische speler een vierjarig contract aangeboden. Antonio Conte is naar verluidt zelfs bereid om hem kansen te geven bij de eerste ploeg volgend seizoen.

Tibo Persyn, die grotendeels bij de jeugd van Club Brugge heeft gevoetbald, vertrok bijna twee jaar geleden naar de jeugd van de Italiaanse topclub. En sindsdien heeft Persyn ook zijn vaardigheden laten zien bij de U19 van de nationale ploeg. Hij scoorde zijn eerste doelpunt afgelopen februari.