Kunstgras was dan toch niet zo'n goed idee! Club schakelt na 7 jaar alweer over op natuurgras

Voetbalclubs ontdekten vroeger de deugden van trainen op kunstgras en sommige clubs legden zelfs een synthetische mat aan in hun stadion. Dat leidde soms tot heel wat kritiek en het opnieuw verlangen naar natuurlijk gras.

Zo ging het bij Ado Den Haag. In 2013 koos de club voor kunstgras in het stadion en dat botste op flink wat kritiek. Zeven jaar en een WK Hockey in het Cars Jeans Stadion later heeft het bestuur besloten om over te schakelen naar écht gras.

"Dit is een groot moment voor de club en de stad. Een belangrijke wens gaat in vervulling. We hebben zevenenhalf jaar op kunstgras gespeeld, maar iedereen is het erover eens dat een club als ADO Den Haag gewoon op natuurgras hoort te spelen. We kunnen niet wachten tot we het ‘echte’ gras weer kunnen ruiken in het Cars Jeans Stadion", aldus Mohammed Hamdi , algemeen directeur van ADO Den Haag, op de webstek.

In België is eersteklasser Sint-Truiden de enige club die om een 100% synthetische grasmat speelt. Ook daar is al heel wat commentaar op geweest door de tegenstanders.