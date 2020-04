Denemarken moet kiezen tussen EK en Tour en krijgt deadline opgelegd door UEFA

Denemarken twijfelt of het land nog steeds gast wil zijn voor het EK 2021. Niet het coronavirus, maar de Tour lijkt roet in het eten te strooien. UEFA heeft de Denen inmiddels een deadline opgelegd.

Kopenhagen is gaststad voor enkele EK-wedstrijden, maar ook de Tour passeert in 2021 in de Deense hoofdstad. Door het coronavirus werd het EK met een jaar uitgesteld en… komt dat in het vaarwater van de wielerwedstrijd.

UEFA heeft Denemarken tot acht mei de tijd gegeven om een beslissing te nemen. Een extra gaststad is momenteel niet aan de orde voor de Europese voetbalbond. In het slechtste geval zullen andere steden meer wedstrijden voor hun rekening nemen.