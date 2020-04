Hazard en Courtois kunnen blijven hopen: voetballen mogelijk in Spaanse exitstrategie

In Frankrijk is de Ligue 1 eraan voor de moeite dit seizoen, maar iets zuidelijker wil men de hoop nog niet opgeven. In Spanje mag er straks wee getraind worden en zouden er in juni weer matchen kunnen doorgaan.

In Spanje heeft de regering een exitstrategie in vier fases voorgesteld en dat plan laat ruimte voor competitievoetbal binnen enkele weken. Alle Spaanse atleten mogen vanaf maandag 4 mei beginnen trainen. Ook voetbalclubs in de Primera en Sagunda División. Eden Hazard, Thibaut Courtois en Adnan Januzaj mogen binnenkort dus weer op het veld trainen, weliswaar nog steeds individueel. Een week later gaan de trainingscomplexen open voor alle sporters. Vanaf 25 mei worden wedstrijden met maximaal 400 toeschouwers toegelaten. Als de spelers 4 weken hebben kunnen trainen zouden de clubs de draad weer kunnen oppikken in La Liga. Een herstart is dus mogelijk voor het weekend van 7 of 14 juni. Voor 25 mei moet de Spaanse voetbalbond of profliga aan de UEFA meedelen of men de competitie wil hervatten of niet.