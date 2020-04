Sinisa Mihajlovic ontvangt een som van drie miljoen euro voor slechts negen dagen in dienst geweest te zijn bij Sporting CP

De Servische coach heeft de Portugese club voor de rechter gedaagd na zijn ontslag in 2018. De rechter geeft hem gelijk en de trainer zal een schadevergoeding krijgen van 3 miljoen euro.

In 2018 werd Sinisa Mihajlovic benoemd tot trainer van Sporting CP. Negen dagen later, toen hij nog geen enkele training had gegeven, werd de Serviër ontslagen. Hij heeft daarom juridische stappen ondernomen tegen de beslissing van de club om hem te ontslaan.

De huidige trainer van Bologna won zijn zaak en ontving drie miljoen euro aan schadevergoeding, volgens de Portugese krant A Bola.