🎥 Wat gebeurde er op 29 april in de voetbalgeschiedenis? Vrijschop onder de muur, Messi de kampioenenmaker en Scholes de verlosser

Describe Real Madrid 2014 using emoji only!⁣⁣ ⁣⁣ 📅 A big win at Bayern for @realmadrid #OTD six years ago!⁣⁣ ⁣⁣ #UCL #OnThisDay #RealMadrid

Een bericht gedeeld door UEFA Champions League (@championsleague) op 29 Apr 2020 om 2:46 (PDT)