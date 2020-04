The sky is the limit: AA Gent is niet overmoedig bij het bepalen van transferprijs voor hun goudhaantje

'Should I stay or should I go?' Het liedje van The Clash moet dezer dagen toch ook in het hoofd van Jonathan David spelen. De kans is bijzonder klein dat we de Canadese topschutter van Gent volgend seizoen nog op de Belgische velden gaan zien. Voor een recordprijs? Tuurlijk, waarom niet?

Lees even goed mee: Valencia, Barcelona, Bayern München, Arsenal, FC Porto, AC Milan, Dortmund, Inter, Ajax... Als al die clubs genoemd worden om dezelfde speler, weet je dat het over een toptalent gaat. Mogelijk gaat het voor sommigen over geruchten, maar toch... Jonathan David is hot, hot, hot...

Relatief goedkoop

Weet u dat zijn marktwaarde momenteel 22,5 miljoen euro bedraagt? En dat die zelfs een knik heeft gekregen door de coronacrisis, want in maar was hij nog 25 miljoen waard. Om maar te zeggen dat Gent echt niet droomt als het voor zijn 20-jarige aanvaller een recordtransferprijs wil vangen, zelfs in deze tijden.

Waarom is dat gerechtvaardigd? Eerst en vooral door de interesse. De Europese topclubs weten ook dat België zowat het goedkoopste land is om toptalenten uit weg te halen. Speelde David in Nederland bij Ajax was zijn transferprijs waarschijnlijk ongeveer het dubbele geweest. De jonge Canadees zotte statistieken laten noteren: 18 goals en 8 assists in 27 matchen.

Een droom

Zowat iedereen houdt hem in het oog. Qua progressiemarge, leeftijd, uitstraling, prijs, aanboren van een nieuwe markt... is er momenteel niets beters te vinden op de Europese markt. Voor teams die straks geen 100 miljoen euro willen uitgeven, maar een berekend risico willen nemen, is David een droom.

Ook voor AA Gent. Als ze die klapper slaan, mag Michel Louwagie zich in zijn handen wrijven. Het zou een deel van de gevolgen van de coronacrisis opvangen en genoeg overlaten om opnieuw te investeren. Of willen ze toch de voorrondes van de Champions League afwachten? Want je weet maar nooit...