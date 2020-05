Ook Portugal volgt voorbeeld Duitsland, herstelplan competite in de maak

Na de Duitse zal ook de Portugese competitie in mei hervat worden. De Portugese voetbalfederatie is momenteel bezig met een herstelplan in werk te zetten.

De Portugese competitie ligt sinds 8 maart stil en de meeste competities zijn daar ondertussen ook beëindigd. Amateur-, jeugd-, vrouwen-, en futsalcompetities zullen dit seizoen niet meer hervat worden en in die reeksen zullen er dus ook geen stijgers of dalers zijn. Maar de profcompetities zullen in principe vanaf 31 mei weer hervat worden. De Portugese voetbalbond gaat de komende dagen samenzitten met de Nationale gezondheidsraad. De Portugese clubs zelf zijn verdeeld over het heropstarten van de competitie. Porto, dat momenteel leider is, zou het liefst verder spelen. Benfica ziet de competitie liever stopgezet worden. Aanleiding is de financiële kant van het verhaal. Benfica heeft na de verkoop van Joao Felix voor 126 miljoen geen cashflowproblemen. Porto daarentegen heeft die luxe niet.